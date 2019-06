Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen. Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten

Freiburg (ots)

Mit seinem Audi Q3 befuhr am Montag, 03.06.2019, gegen 17.50 Uhr, ein 24 Jahre alter Mann die Basler Straße in Richtung Innenstadt und hielt verkehrsbedingt am Stauende an. Hinter ihm hielt ein 46-jähriger mit seinem Lieferwagen. Das Anhalten der Fahrzeuge bemerkte der hinter dem Lieferwagen fahrende Fiat Panda zu spät und der 39 Jahre alte Fahrer fuhr auf dem Lieferwagen auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Audi geschoben. Der Audi Fahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von rund 4000 Euro.

