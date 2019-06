Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Versammlung in der Innenstadt - Verkehrsbehinderungen erwartet

Freiburg (ots)

Aufgrund einer Versammlung der IG Metall und eines Autokorsos von der Bötzinger Straße, Guildfordallee, Basler Straße, Heinrich-von-Stephan-Straße in die Friedrichstraße am Dienstag, 04.06.2019, ist in Freiburg mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Im Anschluss an den Korso (ab circa 13.30 Uhr) findet eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus in der Friedrichstraße 41-43 statt. Die Fahrzeuge werden auf dem Ring (rechter Fahrstreifen) abgestellt. Es kann im Innenstadtbereich von circa 14 bis mindestens 15 Uhr zu Behinderungen kommen.

