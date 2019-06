Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zeugen halten Taschendieb fest

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Weil am Rhein

Zwei männliche Personen verwickelten am Freitagnachmittag (31.05.2019) im Weiler Stadtgebiet eine Dame in ein Gespräch. Hierbei greift einer der beiden Täter in die Handtasche der Dame und entwendet die darin befindliche Geldbörse. Die Tat wurde durch einen unbeteiligten Zeugen beobachtet. Mithilfe von zwei weiteren Bürgern konnte der Dieb überwältigt und festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Der zweite Täter konnte flüchten. Der 27-jährige algerische Staatsangehörige hielt sich zum Tatzeitpunkt zudem illegal in Deutschland auf. Gegen ihn werden nun zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, welche Angaben zum zweiten Täter machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier und der Telefonnummer 07621 9797-0 in Verbindung zu setzen.

Stand: 11:45 Uhr

FLZ/as (RW)

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell