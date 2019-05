Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Badenweiler: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntag, 26.05.2019, auf der Verbindungsstraße zwischen Badenweiler und Müllheim-Britzingen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte der in nördliche Richtung fahrende 59-Jährige gegen 14.34 Uhr alleinbeteiligt in einer Rechtskurve auf der Schwärzestraße circa 300 Meter südlich von der L125. Zeugenaussagen zufolge sollen am Ende der Kurve mehrere Fußgänger die Fahrbahn gequert haben, weshalb der Motorradfahrer eine Bremsung durchführte und in der Folge zu Fall kam.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden. Insbesondere ein Pkw-Fahrer, welcher im Gegenverkehr angehalten haben soll, um den Fußgängern das Queren zu ermöglichen, wird gebeten, persönlich oder telefonisch Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

