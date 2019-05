Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis an der Grenze

Freiburg (ots)

Breisach . Kurz nacheinander fuhren sowohl ein 20 Jähriger und eine 21jährige Fahrzeugführerin, beide französischer Abstammung, nach Deutschland ein, ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Polizeibeamten konnten diese Verstöße im Rahmen einer Kontrollstelle an der Grenze in Breisach, am Montag gegen 17 Uhr feststellen.

