POL-FR: Emmendingen: Streit zwischen zwei Autofahrern - Zeugen gesucht

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwoch (22.05.), gegen 14.00 Uhr, kam es "Am Elzdamm" zu einem Streit zwischen dem Fahrer eines weißen Fiat-Ducato und dem Fahrer eines VW-Caddy. Auf der Strecke zwischen dem Feuerwehr-Areal und einem Einkaufsmarkt in Fahrtrichtung Teningen sollen mehrfach Ausbremsmanöver mit beleidigenden Gesten stattgefunden haben. Die Polizei sucht Zeugen zu den Vorfällen und bittet um Mitteilungen an das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

