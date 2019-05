Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Grenzach-Wyhlen ist am Mittwoch, 22.05.19, gegen 16 Uhr, ein 26jähriger Mann leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann mit seinem VW von der Ritterstraße nach links in die Solvaystraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Suzuki. Bei dem Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

