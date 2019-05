Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten - illegale Müllentsorgung

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Hinterzarten - Am Dienstag , den 21.05.2019, haben bislang unbekannte Personen in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr in der Erlenbrucker Straße, Höhe Abzweigung Erlenbuck 1 in der dortigen Parkbucht insgesamt 3 schwarze Müllsäcke illegal abgestellt. In den Müllsäcken befanden sich alte Bitumenschindeln, Glaswolle und Styropor. Um diese illegale Müllentsorgung aufklären zu können, benötigt die Polizei Hinweise von Zeugen. Wer hat am Dienstag im o.a. Zeitraum Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung der Falles beitragen können.

Der Polizeiposten Hinterzarten, Tel: 07652/91770 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 nehmen die Hinweise gerne entgegen.

