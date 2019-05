Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Schmorender Sicherungskasten sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Ein schmorender Sicherungskasten hat in der Nacht zum Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz in Unterlauchringen gesorgt. Gegen 02:00 Uhr war Rauchentwicklung in dem betroffenen Mehrfamilienhaus der Rettungsleitstelle gemeldet worden. Wie sich herausstellte, tropfte Wasser in den Sicherungskasten einer Wohnung, der in der Folge anfing, zu schmoren. Der Sicherungskasten wurde vom Stromnetz getrennt. Es ist von einem Wasserschaden im Haus auszugehen. Verletzt wurde niemand, auch der Sachschaden dürfte sich nach derzeitigem Kenntnisstand in Grenzen halten.

