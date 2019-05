Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Löffingen - Auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Güterstraße 4, ereignete sich am Dienstag, 21.05.2019, um 15.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Dieses unerlaubte Entfernen vom Unfallort wurde durch einen Zeugen beobachtet. Dieser Zeuge notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges und teilte dies dann dem Halter des geschädigten Fahrzeuges mit. Beschädigt wurde ein Pkw, Nissan, X-Trail. Beim verursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen Renault Clio. Der Geschädigte hatte sich aber leider den Namen und die Anschrift dieses Zeugen nicht aufnotiert. Der Polizeiposten Löffingen benötigt diesen Zeugen für die weiteren Ermittlungen. Der Zeuge trug einen weißen Pullover mit Kapuze. Es soll sich um einen jüngeren Mann gehandelt hat. Vielleicht erkennt sich der Zeuge, bzw. erinnert sich an diese Situation. Der Polizeiposten Löffingen, Tel: 07654/806060 nimmt die Information entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell