Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Quad kommt von Straße ab - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Ein Quad ist am Montagabend auf der Kreisstraße zwischen Binzgen und Hochsal von der Straße abgekommen. Der Fahrer und sein Sozius verletzten sich dabei. In einer Rechtskurve war der 19 Jahre alte Fahrer von der Fahrbahn geraten und gegen eine Leitplanke gestoßen. Dadurch wurden der Fahrer und sein Mitfahrer über die Leitplanke abgeworfen und stürzten einen Abhang hinunter. Das Quad wurde nach links abgewiesen und kollidierte noch mit einem entgegenkommenden Daimler-Benz und einer linksseitigen Leitplanke. Der Quad-Fahrer und sein 24 Jahre alter Begleiter kamen ins Krankenhaus nach Waldshut. Über ihr genaues Verletzungsbild liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der 35 Jahre alte Daimler-Fahrer blieb unversehrt. An seinem Auto wurde der linke hintere Bereich stark beschädigt, das Quad endete mit Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

