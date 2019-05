Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Diebe brechen Baucontainer auf - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Zeit vom 27.04.2019 bis 13.05.2019 kam es im Bereich des Neubaugebiets am Kurhaus in Kirchzarten zu verschiedenen Container- und Hausaufbrüchen.

Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelte, die gezielt und gut vorbereitet die besonders gesicherten Container der verschiedenen Baufirmen aufhebelten. Das dazu notwendige Werkzeug wurde offensichtlich mitgebracht.

Die Beute wurde sowohl über die neuen Zufahrtswege als auch über den Erdwall zur L126 mit Fahrzeugen abtransportiert. Entwendet wurden vornehmlich hochwertige Baumaschinen.

Hinweise auf mögliche Täter oder Tatfahrzeuge bitte an die sachbearbeitende Dienststelle, Polizeiposten Kirchzarten, unter kirchzarten.pw@polizei.bwl.de oder 07661/979190.

mi

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell