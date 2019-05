Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrt unter Drogeneinfluss - Haschisch in der Unterhose

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Autofahrer in Bad Säckingen gestoppt, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. In seiner Unterhose hatte er Haschisch versteckt. Der 26-jährige geriet kurz vor 01:00 Uhr in eine Polizeikontrolle. Aus dem Innenraum drang den Polizeibeamten Cannabisgeruch entgegen. Ein durchgeführter Drogentest war dann auch positiv auf die Beeinflussung durch THC. Eine Blutprobe folgte. Als die Durchsuchung seiner Person dem Mann angekündigt wurde, händigte er den Polizisten ein Minigriptütchen mit Haschisch aus, das er aus seiner Unterhose zog. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell