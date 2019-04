Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Kraftfahrzeugdelikte

Altenberge (ots)

Am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag (26.04.2019) sind in Altenberge vier Autos aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr und Freitagmittag haben die Täter "An der Quelle" an einem BMW eine Scheibe zertrümmert. Aus dem Wagen stahlen sie das Navigations-/Radiogerät sowie die Klimaanlage. Aus einem BMW, der am Lindkamp geparkt war, entwendeten sie verschiedene Einbaugeräte aus der Mittelkonsole. Auch hier wurde eine Scheibe zertrümmert. Die Tat wurde nach Donnerstagabend, 19.45 Uhr, verübt. An der Haselstiege zertrümmerten die Täter eine Scheibe eines Mercedes und bauten auch dort mehrere Geräte aus der Mittelkonsole aus. Hier werden der Schaden mit 1.000 Euro und der Wert der Geräte mit 3.000 Euro angegeben. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr und wie im Fall vorher in den frühen Morgenstunden des Freitags. Ein vierter Fall wurde von der Finkenstraße gemeldet. In der Zeit nach Donnerstagabend 23.00 Uhr wurde auch hier eine Scheibe des Fahrzeugs zerstört. Aus dem Innern des BMWs entwendeten die Täter das Sportlenkrad. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell