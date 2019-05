Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein - Ötlingen: Einbruchsversuch über das Wochenende

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagabend wurde versucht in ein Wohnhaus in der Dorfstraße in Ötlingen einzubrechen. Die Täter brachen jedoch den Versuch ein ebenerdiges Fenster aufzuhebeln ab. Möglicherweise wurden sie bei ihrer Tat gestört. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel 07621 176-0, sucht mögliche Zeugen.

