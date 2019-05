Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in der Hauptstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch wurde in die Räumlichkeiten einer Bäckerei und einer Metzgerei in der Hauptstraße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten auf der Rückseite des Geschäftes ein Fenster auf und betraten so die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus einer Kasse etwas Bargeld entwendet und Sachschaden hinterlassen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell