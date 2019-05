Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfall mit 2 Schwerverletzten

Titisee-Neustadt (ots)

Breisgau-Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt

Am Samstag zur Mittagszeit (13.16h) befuhr ein 71-jähriger PKW Lenker mit seiner 66-jährigen Beifahrerin die Bundesstraße 31 auf Höhe von Neustadt in Richtung Freiburg. Dabei kommt das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung nach links von der Straße ab und kollidiert mit der dortigen Böschung. Dabei werden beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt und mussten durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Sachschaden am PKW wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Die Bundestraße 31 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten Stunden gesperrt werden. Weiterhin war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt ermittelt.

PPFR/FLZ/vB

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell