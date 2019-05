Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall - Unbekannter Fahrer beschädigt am Straßenrand geparkten Pkw und entfernt sich unerlaubt - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf - geschädigtes Fahrzeug in kurzer Zeit dreimal getroffen.

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden

Gleich mehrfach wurde ein und dasselbe Fahrzeug am Freitagnachmittag, 03.05.2019 in der Müßmattstraße in Rheinfelden von vorbeifahrenden Autos beschädigt. Zunächst streifte gegen 15:20 Uhr ein dunkler VW Passat den weißen Toyota Yaris, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Nachdem dieser Unfallverursacher nach kurzer Wartezeit einen Zettel mit seinen Daten am Auto hinterlassen hatte, fuhr ein zweiter Pkw an den linken Außenspiegel des parkenden Autos. Dieser fuhr jedoch zunächst davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Als sich später die hinzugerufene Polizei an der Unfallstelle befand, kehrte der 76 - jährige Verursacher des zweiten Zusammenstoßes reumütig an die Unfallörtlichkeit zurück um sich um die Schadensregulierung zu kümmern und eine Unfallaufnahme zu ermöglichen.

Noch während dieser Unfallaufnahme fuhr ein dritter Pkw - diesmal mit Schweizer Kennzeichen "BL" Rest unbekannt; ebenfalls an das Auto der 68-jährigen Geschädigten und danach auf und davon. Dieses Fahrzeug konnte trotz Hinterherfahrt durch die anwesende Streife nicht mehr aufgefunden werden.

Zeugen, die Hinweise zum dritten Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623 7404-0 zu melden.

