POL-FR: Auffahrunfall mit 3 Verletzten

Am Samstagnachmittag kam es auf der Landstraße 156 zwischen Neustadt und Titisee, kurz nach dem Ortsteil Neubierhäusle, zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Eine 75-jährige PKW Lenkerin und ihr 89-jähriger Beifahrer wollten mit ihrem Kleinwagen nach links auf die Gemarkung Scheuerebene abbiegen. Dies erkannte der nachfolgende 84-jährige PKW Lenker nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Fahrzeugheck des vorausfahrenden Wagens. Beide Fahrzeuge kamen aufgrund des Aufpralles erst in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Alle 3 beteiligten Personen erlitten jeweils leichte Verletzungen und mussten ärztlich behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Das Polizeirevier Ttitisee-Neustadt ermittelt gegen den Unfallverursacher u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

