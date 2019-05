Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfall nach Vorfahrtsverletzung mit 1 leichtverletzten Person

Titisee-Neustadt (ots)

Breisgau-Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt

Am Samstagnachmittag kam es in der Rudenberger Straße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger PKW Lenker bog von der Rinkenburger Straße nach links in die Rudenbergstraße ab, ohne auf den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 32 Jahre alten, Lenker eines Taxis zu achten. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Taxifahrer durch das Auslösen des Airbags leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht von Nöten.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt ermittelt u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den Unfallverursacher.

