POL-FR: Schopfheim: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 42jähriger Radfahrer am Freitag gegen 13.45 Uhr bei Schopfheim-Gündenhausen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Radfahrer die L139 bei der Einmündung "An der Wiese". Hierbei stieß er mit einem Pkw zusammen, der aus Richtung Langenau kam. Der Radfahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die L139 ist derzeit (Stand 14.50 Uhr) wegen der Unfallaufnahme gesperrt.

