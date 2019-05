Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Freiburg (ots)

Ihringen. Am Freitag 03.05.2019 gg. 02:15 Uhr hielt eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach in der Vogelgasse einen Pkw-Lenker an, um diesen zu kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten beim Fahrer gerötete Bindehäute und Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab eine Alkoholkonzentration von 1,0 Promille. Eine Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus in Breisach, Strafanzeige wird vorgelegt.

