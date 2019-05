Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Brandlegung und Vandalismus in Bauernhaus - Zeugensuche

In Grafenhausen-Rippoldsried kam es zwischen 02. und 03.05. zu einer Brandlegung in einem derzeit unbewohnten Bauernhaus. Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte in das Anwesen ein und wüteten. Es wurden Türen und Einrichtungsgegenstände herumgeworfen und zerstört. Desweiteren wurde offensichtlich ein Wasserkocher mit einem Gegenstand befüllt und in Betrieb genommen. Durch die Hitzeentwicklung entzündete sich das Gerät und herumliegende Gegenstände. Glücklicherweise entdeckte eine Zeugin, die nach dem Haus schaute, die Situation und konnte den Brand löschen. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Kriminaltechniker haben den Tatort untersucht. Der Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0, sucht Zeugen.

