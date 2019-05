Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen: Brand eines Baggers - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Mehrere aufmerksame Zeugen stellten am 02. Mai, kurz nach Mitternacht, in einem Neubaugebiet in Staufen einen brennenden Bagger fest. Die hinzugezogene Feuerwehr Staufen konnte den Brand sehr schnell löschen. Letztendlich brannte der Minibagger vollständig aus. Zu einer Gefährdung oder Beschädigung der angrenzenden Gebäude ist es nicht gekommen. Nach jetzigen Erkenntnissen muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Der Polizeiposten Staufen (Telefon 07633-923690) sucht Zeugen, die in der Brandnacht verdächtige Feststellungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 07631/1788-152

E-Mail: michael.schorr@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell