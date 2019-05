Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Auto mutwillig zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag gingen Unbekannte einen grauen Ford Kombi an, der auf dem Wörthplatz geparkt war. Offenbar mit einem spitzen Gegenstand zerkratzen sie den Lack ringsherum. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr. Personen, die in diesem Zeitraum sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Elzach unter der Telefonnummer 07682/9091-96 in Verbindung zu setzen.

