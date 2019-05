Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg. Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde am Mittwochmorgen gegen 03.20 Uhr eine 19 Jahre alte Frau in der Waldshuter Straße. Mit ihrem Opel fuhr sie in Richtung Murg und kam auf Höhe der Bankfiliale in einer Linkskurve gegen den rechten Bordstein. Im Anschluss geriet sie ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie zunächst gegen den Bordstein und anschließend gegen ein beleuchtetes Werbeschild, welches stark beschädigt wurde. Die junge Frau wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus verbracht, wo ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell