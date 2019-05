Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr. Auto in Hofeinfahrt zerkratzt

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, in der Kirchstraße. Unbekannte zerkratzten einen Daimler Chrysler an der Fahrertüre und an der linken hinteren Fahrzeugtüre. Das Auto war in einer privaten Hofeinfahrt geparkt war. Die Schadenshöhe liegt bei rund 500 Euro.

