Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag gegen 07.40 Uhr stießen in der Hartmattenstraße zwei jugendliche Radfahrer im Gegenverkehr zusammen. Bei dem Zusammenstoß zog sich ein 14 Jähriger leichte Gesichtsverletzungen und ein 17 Jähriger leichte Verletzungen an der Hand zu. Der 14 Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An den Rädern entstand Sachschaden. Beide Radler waren ohne Helm unterwegs.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell