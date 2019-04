Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Mülltonne brennt am Johannisplatz

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat eine Mülltonne in der Innenstadt von Waldshut gebrannt. Die Feuerwehr rückte an und konnte das Feuer schnell löschen. Die schwarze Kunststoffmülltonne wurde zerstört. Ein Anlieferer bemerkte gegen 04:20 Uhr das Feuer am Johannisplatz und zog die Tonne noch von einem Stromkasten weg. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) ermittelt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell