Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen-Hägelberg: Messerschleifer entwendet Teil eines Rasenmähers - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch gegen 13 Uhr war im Bereich Hägelberg ein Messerschleifer unterwegs. Eine ältere Dame wollte durch diesen das Messer ihres Rasenmähers geschliffen haben. Als Lohn für die Arbeit einigte man sich auf die Übergabe eines Schmuckstückes. Am Donnerstag bemerkte die Frau dann, dass bei dem Rasenmäher wesentliche Elektronikteile ausgebaut und entwendet worden waren und erstattete Anzeige. Der Polizeiposten Steinen, Tel 07627/970-250, sucht Zeugen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu besonderer Vorsicht. Seien Sie kritisch und lassen Sie fremde Personen nicht unbeobachtet. Verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen Ihr Polizeidienststelle.

Kj

