Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau - B31 - Festnahme nach Verkehrskontrolle

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Montag, 22.04.2019, kurz vor 23 Uhr, einen Lkw-Fahrer, der mehrfach im Überholverbot überholen, und auffallend zu schnell fahren würde. Der 36-jährige Lkw-Fahrer konnte auf der B31, auf Gemarkung Breitnau, durch eine Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt gesichtet und angehalten werden. Dabei wurde festgestellt, dass der LKW-Fahrer per Haftbefehl gesucht und seine Fahrerlaubnis zur Einziehung ausgeschrieben war. Er wurde festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Nach Zahlung eines vierstelligen Eurobetrages, wurde der 36-Jährige am 23.04.2019 wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er wird mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an Staatsanwaltschaft gesandt.

