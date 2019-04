POL-FR: Denzlingen: Regelrecht gewütet - Polizei sucht Zeugen zu mutwilligen Sachbeschädigungen

Polizeipräsidium Freiburg

Leider kommt es immer wieder vor, dass übermütige Zeitgenossen sich quasi im Vorbeilaufen am Eigentum anderer austoben und hierbei Sachschaden anrichten. Die Dimension einer solchen Situation, welche sich in der Nacht auf Mittwoch am Mauracher Berg zugespielt hat, ist erschreckend und von hoher krimineller Energie geprägt. In der Zeit zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwochmorgen muss eine Gruppe zu Fuß über die Brestenbergstraße in Richtung Mauracher Berg gegangen sein. Zunächst wurden an einer Baustelle an der Ecke Brestenbergstraße/Bergstraße Verkehrszeichen, diverse Gerätschaften und auch eine mobile Toilette umgeworfen und beschädigt. Im Anschluss war es vermutlich dieselbe Gruppe, welche sich in einem privaten Gartengrundstück am Mauracher Berg regelrecht ausgetobt hat. So wurde keinerlei Rücksicht auf das Eigentum des nun Geschädigten genommen und ein großes Trampolin umhergeworfen, Stühle in die Reben geschleudert, ein Feuer angezündet und auch weiterer Schaden angerichtet. Die Polizei bittet um Mitteilung jeglicher sachdienlicher Hinweise, um die Verantwortlichen ermitteln zu können. Telefon: 07666/9383-0

