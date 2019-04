Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Spendensammler ertappt - Geld im Schuh versteckt

Freiburg (ots)

Nach dem Hinweis eines Bürgers hat eine Polizeistreife einen betrügerischen Spendensammler am Dienstag in Laufenburg auf frischer Tat ertappt. Um 11:30 Uhr konnte im Laufenpark ein Jugendlicher von der Polizei gesichtet werden, der bei Erkennen des Streifenwagens seine mitgeführte Kladde unter ein geparktes Auto warf. Bei seiner Kontrolle konnten noch Schriftstücke sichergestellt werden, die vortäuschten, dass der Jugendliche für eine Behinderteneinrichtung sammeln würde. Der Ertappte übergab zunächst freiwillig 15 Euro Bargeld, das er von Bürger bekommen haben will. Unter der Sohle eines Schuhes hatte er noch einen 100-Franken-Schein versteckt. Das Geld wurde beschlagnahmt und der mutmaßliche Betrüger wird angezeigt.

