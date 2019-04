Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte zwischen Montagabend, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 16.00 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer einen roten Opel Tigra auf dem Parkplatz in der Schlattholzstraße. Der Opel war dort ordnungsgemäß abgestellt, direkt vor der dortigen Bäckerei. Als die 45 Jahre alte Besitzerin am Mittwoch zu ihrem Auto kam, konnten sie frische Unfallspuren am hinteren linken Stoßfänger in Form von Kratzern und Schleifspuren feststellen. Es waren weiße Lackantragungen vorhanden, welche vermutlich vom Unfallverursacher stammen. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell