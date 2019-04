Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Durch ein Schlafzimmerfenster verschafften sich am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 23.30 Uhr unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Stabhalter-Flury-Straße. Im Haus wurden verschiedene Zimmer durchsucht. Es wurden Halsketten, Uhren und Bargeld entwendet. Der Diebstahlschaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

