POL-FR: Bad Säckingen: Schwarzer VW überholt trotz Gegenverkehr - Entgegenkommender streift Leitplanke - Zeugensuche!

Ein rücksichtloses Überholmanöver hat am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 34 zwischen Bad Säckingen und Wallbach geführt. Gegen 08:50 Uhr hatte der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen VWs einen vorausfahrenden Lkw mit Anhänger überholt. In diesem Moment kam aus Richtung Bad Säckingen eine 37 Jahre alte Frau in ihrem VW Passat entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich diese aus und bremste stark ab. Dabei streifte der Passat mit der rechten Seite an einer Leitplanke entlang. Ohne sich darum zu scheren, fuhr der Fahrer des schwarzen VWs in Richtung Bad Säckingen davon. Die Frau hörte noch ein Hupen, vermutlich vom überholten Lkw. Am Passat der Frau wurde ein Schaden von rund 5000 Euro verursacht. Auch die Leitplanke wurde beschädigt. Zum geflüchteten VW ist weiter bekannt, dass es kein Kombi und vom Typ her ein Golf oder kleiner war und dass der Fahrer vermutlich männlich war. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen des Verkehrsunfalles oder sonstige Hinweisgeber, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

