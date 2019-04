Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßlicher Trickdieb festgenommen

Freiburg (ots)

Einen mutmaßlichen Trickdieb festgenommen haben Kräfte des Polizeireviers Freiburg-Süd am Dienstag, 09.04.2019, in Freiburg-Haslach. Zuvor hatte eine Zeugin der Polizei eine verdächtige Person gemeldet, die an ihrer Haustür geklingelt und sich als Schrottsammler ausgegeben habe.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Person in Haslach durch eine Streife angetroffen und festgenommen werden. Der 46-Jährige führte Schmuck und Wertgegenstände im Wert von insgesamt rund 2.000 Euro bei sich. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt und konnte zwischenzeitlich durch die 83-jährige Eigentümerin identifiziert werden. Bei ihr hatte sich der Festgenommene kurz zuvor als Spendensammler ausgegeben und sich auf diese Weise Zugang zur Wohnung verschafft.

Im Fall der oben genannten Zeugin, die die Polizei verständigte, kam es nachfolgend zu keinem Diebstahl. Der dringend Tatverdächtige steht jedoch in Verdacht, weitere Trickdiebstähle in Freiburg begangen zu haben. Er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

oec

