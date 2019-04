Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer leicht verletzt - beim Abbiegen von einem Autofahrer übersehen

Freiburg (ots)

Ein Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Lörrach leicht verletzt, nachdem er mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen war. Der 58-jährige Radler war gegen 15:30 Uhr auf der Brombacher Straße in Richtung Brombach unterwegs, als ein entgegenkommender Pkw über seine Fahrspur in die Untereckstraße abbog. Der Pkw und das Rad kollidierten, der Fahrradfahrer stürzte auf die Straße. Dabei verletzte er sich leicht und kam zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus nach Lörrach. Der 57 Jahre alte Autofahrer gab an, durch die tiefstehende Sonne geblendet worden zu sein und deshalb den Radfahrer nicht wahrgenommen zu haben. Der Schaden an den Fahrzeugen ist gering.

