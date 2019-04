Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Gebäudebrand eines Kindergartens

Freiburg (ots)

Am gestrigen Abend, 01.04.2019, meldeten kurz vor 19:00 Uhr Anrufer einen Gebäudebrand in der Auwaldstraße in Freiburg-Landwasser. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, die Fassade einer Gebäudeseite und eine Fensterfront wurden allerdings nicht unerheblich beschädigt.

Der Sachschaden wird im sechstelligen Bereich geschätzt, eine konkrete Brandursache ist bislang unklar. Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt allerding nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

