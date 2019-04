Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ergänzung zu "Kenzingen: Mehrere Wohnungseinbrüche am Wochenende" - Wohnungseinbruch im Hermann-Sussann-Weg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

In ein Wohnhaus im Hermann-Sussann-Weg in Kenzingen eingedrungen sind unbekannte Täter zwischen Samstag, 30.03.2019, 10.30 Uhr und Sonntag, 31.03.2019, 17.45 Uhr. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Die Kripo Emmendingen bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an das Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200.

oec

Erstmeldung vom 01.04.2019:

In zwei Wohnungen in der Jakob-Otter-Straße in Kenzingen eingedrungen sind unbekannte Täter am vergangenen Wochenende. Eine Tat ereignete sich vermutlich zwischen Samstag, 30.03.2019, 8 Uhr und Sonntag, 31.03.2019, 13 Uhr, die andere vermutlich am Samstag, 30.03.2019, zwischen 19.15 Uhr und 23.15 Uhr. Es wurden Bargeld und Schmuck erbeutet.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich nach bisherigem Ermittlungsstand am Samstag, 30.03.2019, zwischen 17.50 und 22.50 Uhr im Drosselweg. Auch hier wurden vermutlich Bargeld und Schmuck entwendet.

Seine Tat nicht vollenden konnte ein unbekannter Täter am Samstag, 30.03.2019, zwischen 13.15 Uhr und 19.45 Uhr in der Straße "Im Kohler". Bei dem Einbruchversuch wurde eine Fensterscheibe vermutlich mithilfe eines Steines beschädigt.

Die Kripo Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an das Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell