POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Denzlingen: Frau gerettet

Am Sonntag, gegen 12:15 Uhr, meldete sich aus einer mitteldeutschen Stadt ein Mann telefonisch bei der Waldkircher Polizei. Im Gegensatz zu sonstigen Gepflogenheiten konnte er seine auf Medikamente angewiesene, betagte Mutter, die in Denzlingen lebt, nicht erreichen. Als die Polizei vor der Tür stand, verdichtete sich der Eindruck, dass die 85Jährige sich hilflos in ihrer Wohnung befand. Mit Hilfe der Feuerwehr gelang man unter größerem Aufwand in die Wohnung im 4. Obergeschoß, weil diese speziell gegen Einbruch gesichert war. Die in hilflose Lage geratene Frau musste sofort mit dem Krankenwagen in medizinische Betreuung übergeben werden.

Simonswald: Motorradfahrer verunglückt

Am Sonntagnachmittag war ein junger mit seinem Motorrad auf der L173 bei Simonswald unterwegs. Vor einer Linkskurve überholte der in Richtung Gütenbach fahrende zwei vor ihm fahrende andere Motorräder. Aufgrund der von ihm gefahrenen Geschwindigkeit reichte es ihm offensichtlich vor der Kurve nicht mehr, seine Maschine entsprechend abzubremsen, weshalb er stürzte und von der Fahrbahn abkam. Dank der getragenen Schutzkleidung zog der 24Jährige aus einer Gemeinde nördlich im Landkreis Emmendingen sich nicht allzu schwere Verletzungen zu. An seiner Maschine entstand allerdings Totalschaden.

