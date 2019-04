POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Maßnahmen zur Bekämpfung von Motorradunfällen während der Saison 2019

Polizeipräsidium Freiburg

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg gibt es zahlreiche beliebte Motorradstrecken, auf denen es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen kommt. Das Polizeipräsidium Freiburg hat in den vergangenen Jahren zur Bekämpfung von Motorradunfällen bereits mehrere Maßnahmen der Prävention und der Verkehrsüberwachung umgesetzt und verfolgt das Verkehrssicherheitslagebild ständig. Auch in diesem Jahr ist die Reduzierung von Motorradunfällen wieder ein Schwerpunkt der verkehrspolizeilichen Sicherheitsarbeit. Bei genauer Betrachtung der Unfallursachen taucht immer wieder das Thema Geschwindigkeit auf. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit stellt auf den Straßen Südbadens für alle Verkehrsteilnehmer eine tödliche Gefahr dar. Mit gezielten Maßnahmen möchte die Polizei die Unfallgefahren bekämpfen und damit Unfälle mit Verletzten und Getöteten vermeiden. Neben der konsequenten Verfolgung von Verkehrsverstößen setzt die Polizei auch auf Aufklärung - dementsprechend wird es präventive Aktionen direkt an den relevanten Routen geben. Mit Tipps für sicheres und entspanntes Fahren sowie attraktiven Angeboten (z. B. Gutscheine für Sicherheitstrainings) setzt die Polizei mit ihren Partnerorganisationen ein Zeichen für mehr Sicherheit auf Südbadens Straßen.

Die Maßnahmen werden während der gesamten Saison an Wochenenden und zu solchen Uhrzeiten durchgeführt, an denen sich erfahrungsgemäß besonders häufig Unfälle ereignen.

"Gemeinsam mit allen Verkehrsteilnehmern möchten wir dem Ziel näher kommen, die Motorradsaison rücksichtsvoller und sicherer zu gestalten", betont Leitender Polizeidirektor Uwe Oldenburg, der als Leiter der Verkehrspolizeidirektion Freiburg die geplanten Maßnahmen koordinieren wird.

Der Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Freiburg umfasst die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach, Waldshut und den Stadtkreis Freiburg. Im Jahr 2018 starb in diesem Bereich etwa alle 10 Tage ein Mensch im Straßenverkehr. Rund 34% der Getöteten waren Motorradfahrer.

