Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 30.03.2019, wurde der Polizei gegen 03:30 Uhr von einem Anwohner gemeldet, dass im Bereich der Breisacher Straße soeben mehrere Fahrräder in einen Transporter mit französischer Zulassung eingeladen werden.

Die unmittelbar anfahrenden Streifen konnten das Fahrzeug noch im Nahbereich in der Robert-Koch-Straße stellen. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 25, 28 und 36 Jahren französischer Staatsangehörigkeit wurden festgenommen.

Im Fahrzeug konnten Zweiräder, Zubehör, Werkzeug und eine Vespa sichergestellt werden. In einer Tiefgarage in der Breisacher Straße hatten die Täter zuvor ein Ausfahrtstor vollständig aus den Angeln gehoben. Dort waren noch weitere Fahrräder in einem Fahrradkeller zum Abtransport bereitgestellt worden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Freiburg-Nord.

