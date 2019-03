Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht trotz Ansprechen durch Zeugen, Herbolzheim: Schwerverletzte Radfahrerin durch Vorfahrtsverletzung

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Emmendingen: Unfallflucht trotz Ansprechen durch Zeugen

Am Donnerstag, gegen 12.40 Uhr kommt es in der Dorfstraße in Emmendingen zu einem Verkehrsunfall, wobei der Verursacher einen ordnungsgemäß parkenden Pkw im Vorbeifahren streift. Hierdurch entsteht an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden. Der Verursacher setzt seinen Weg fort und wird an der nächsten Ampel von einem Zeugen auf den Unfall angesprochen. Hierbei winkt der Verursacher jedoch nur ab und setzt seine Fahrt bei Grün fort. Wie sich im Lauf der Ermittlungen herausstellte, war der verursachende Fahrer jedoch nicht etwa der Halter des Pkw. Der Pkw war nämlich an eine Werkstatt zur fälligen Hauptuntersuchung gegeben worden.

Herbolzheim: Schwerverletzte Radfahrerin durch Vorfahrtsverletzung

Am Donnerstagmorgen gegen 08:50 Uhr kam es an der Kreuzung Moltkestraße / Maria-Sand-Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kommt von der Moltkestraße und missachtet bei der Weiterfahrt die Vorfahrt der von rechts kommenden bevorrechtigten 53-jährigen Radfahrerin. Diese zieht sich bei der Kollision schwere Verletzungen (auch am Kopf) zu. Die Radfahrerin wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Radfahrerin trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm.

