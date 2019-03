Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Bad Krozingen: Wohnungseinbrüche in Tiengen und Hausen an der Möhlin

In eine Wohnung in der Straße "Auf der Kinzig" in Freiburg-Tiengen eingebrochen sind unbekannte Täter am Donnerstag, 28.03.2019. Die Tat ereignete sich nach aktuellem Kenntnisstand zwischen 19.15 und 21.45 Uhr.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Donnerstag, 28.03.2019, in Bad Krozingen-Hausen an der Möhlin. Die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich zwischen 17.45 und 20.10 Uhr Zutritt zum Objekt in der Straße "Im Schmidtackern" und durchsuchten mehrere Räume. Die Höhe des Diebstahlschadens steht in beiden Fällen derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

