Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Mann liegt sturzbetrunken in Metzgerei

Freiburg (ots)

Mit knapp 3,5 Promille lag am Montag gegen 14.40 Uhr ein 48 Jahre alter Mann in einer Metzgerei in Maulburg. Eine Mitarbeiterin rief die Polizei zur Hilfe, da dieser den Verkaufsraum nicht verlassen wollte oder auch nicht konnte. Um eine medizinische Ursache ausschließen zu können, wurde der Mann vom DRK untersucht. Anschließend wurde er seiner Ehefrau übergeben, die die Ausnüchterung im Auge behalten konnte.

