Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Sekundenschlaf verursacht Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohen Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Dacia befuhr am Dienstagmorgen gegen 10.00 Uhr ein 74 Jahre alter Mann die Bundesautobahn 5 zwischen Efringen-Kirchen und Weil am Rhein in nördliche Richtung. Kurz vor Efringen-Kirchen wechselte er zum Überholen eines BMW auf die linke Fahrspur. Während des Überholvorganges touchierte er den BMW. Dieser wurde nach rechts abgewiesen und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Dacia kippte nach links und rutschte auf der linken Fahrzeugseite liegend zwischen den Standstreifen und die rechte Fahrspur. Der 74-jährige und auch seine 51 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden anschließend vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Der 65 Jahre alte BMW Fahrer wurde nicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20000 Euro. Unfallursächlich dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Sekundenschlaf des Dacia-Fahrers gewesen sein.

