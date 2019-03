Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten und Totalschaden

Freiburg (ots)

Mit ihrem VW Golf befuhr am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, eine 26 Jahre alte Frau die B 518 von Wehr in Richtung Schopfheim. Auf Höhe des Parkplatzes Eichener See befanden sich drei stehende Fahrzeuge auf der Straße, da das vorderste Fahrzeug links in den Parkplatz einbiegen wollte und aufgrund Gegenverkehrs wartete. Der vor ihr fahrende Mazda bremste daraufhin ab und kam ebenfalls zum Stehen. Dies bemerkte die 26-jährige zu spät und fuhr trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver auf diesen drauf. Ein hinter ihr fahrendes Fahrzeug konnte gerade noch bremsen. Die junge Frau machte Schmerzen im Nackenbereich geltend, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Am Golf entstand Totalschaden in Höhe von 2500 Euro, am Mazda 1500 Euro.

