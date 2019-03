Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Zeuge zu Verkehrsunfall gesucht! - möglicherweise wurde dieser auch geschädigt

Zu einem Verkehrsunfall, der bereits am Freitag, 22.03.2019, auf der Kreisstraße zwischen Unterlalpfen und dem Albtal passiert war, sucht die Polizei einen Lkw-Fahrer als Zeugen. Zum Unfall war es gegen 12:10 Uhr gekommen, als ein 35 Jahre alter VW-Fahrer diesen Lkw-Fahrer in einer Kurve überholte. Ihm kam ein 32-jähriger BMW-Fahrer in Fahrtrichtung Albtal entgegen. Dieser wich aus und zog seinen Wagen nach rechts, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu vermeiden. Dabei kam er mit den rechten Rädern von der Straße ab und fuhr einen Leitpfosten um. Einen Kontakt mit dem überholenden VW konnte dieser Fahrer so vermeiden, allerdings wurde der BMW beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1500 Euro. Kurzfristig befanden sich alle drei Fahrzeuge auf gleicher Höhe. Der VW touchierte dabei den Lkw. Am VW wurde der rechte Außenspiegel abgerissen. Während der VW- und der BMW-Fahrer anhielten, fuhr der Lkw weiter in Richtung Unteralpfen. Möglicherweise wurde auch dieses Fahrzeug zumindest leicht beschädigt. Es soll sich um einen Lkw mit Planenaufbau und einem Gabelstapler am Heck gehandelt haben, vielleicht ein 7,5 Tonner. Der Fahrer wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) zu melden.

