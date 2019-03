Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frau legt immer wieder Hindernisse auf die Straße - auf frischer Tat ertappt!

Freiburg (ots)

Immer wieder hat ein zunächst Unbekannter in Lörrach Hindernisse auf eine Wohnstraße gelegt. In der Nacht zum Samstag konnte dabei eine Frau auf frischer Tat ertappt werden. Schon seit längerer Zeit kam es im Maienbühlweg zu diesen Vorfällen, Endes des Jahres 2018 wurde die Polizei eingeschaltet. Die Hindernisse, überwiegend Äste und aber auch Holzbalken, konnten von den Verkehrsteilnehmern in den aller meisten Fällen rechtzeitig erkannt und auf die Seite geräumt werden. In einem Fall musste ein Fahrradfahrer eine Vollbremsung einleiten, um Schlimmeres zu vermeiden. In der Nacht zum Samstag waren die polizeilichen Maßnahmen von Erfolg gekrönt. Gegen 04:10 Uhr konnte eine 42 Jahre alte Frau dabei beobachtet werden, wie sie ein ca. ein Meter langes Holzstück auf die Fahrbahn legte. Sie wurde vorläufig festgenommen, kam wieder auf freien Fuß, nachdem ihre Personalien feststanden. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Lörrach nach weiteren Geschädigten. Wer in zurückliegender Zeit wegen eines Hindernisses im Maienbühlweg gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621 176-500 zu melden.

